Obra em SP pode 'expulsar' 200 famílias de casa: 'Lutei para construir'

Rosália não consegue enxergar esse suposto benefício. Idosa e com mobilidade reduzida —ela tem artrose nos dois joelhos—, a acessibilidade em uma eventual mudança é outra preocupação que passa pela cabeça dela. "Estou pedindo a Deus, dia e noite, para me deixar quieta no meu canto", disse.

Rosália tem artrose nos dois joelhos Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

No momento, a construção dos túneis está paralisada após duas decisões judiciais suspenderem as obras. As determinações ressaltam o possível impacto ambiental e a presença das favelas, o que é rebatido por Nunes. "Temos o licenciamento ambiental. Essas famílias estão morando em condições não adequadas, elas vão passar a morar em condições adequadas", disse o prefeito em um vídeo publicado no Instagram.

Um dos argumentos utilizados pelos moradores da Sousa Ramos é que a favela fica localizada em Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM) e de Interesse Social 1 (ZEIS-1). As favelas são rodeadas por condomínios de prédios.

Entrada da favela Sousa Ramos, ao lado de condomínios da Vila Mariana Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Falta de comunicação

Os moradores da favela Sousa Ramos também afirmam que não foram avisados pela prefeitura sobre a retomada das obras. "Quando chegaram, em meados de setembro, vieram muitos tratores, caminhões. Eles foram se espalhando e os funcionários diziam para a gente que era limpeza de boca de lobo", disse ao UOL Eduardo Canejo, presidente da associação de moradores da comunidade.