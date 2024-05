Asa de avião de Trump atinge jato corporativo no aeroporto de West Palm Beach, diz fonte

(Reuters) - A asa do avião do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, um Boeing 757, atingiu um jato corporativo enquanto taxiava no Aeroporto Internacional de West Palm Beach, na Flórida, no domingo, disse uma fonte familiarizada com o incidente nesta terça-feira.

A Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês) disse em comunicado que um 757 de propriedade privada entrou em contato com um jato corporativo estacionado e desocupado. A declaração da FAA não identificou o avião como pertencente a Trump.

A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.