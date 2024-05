Equipes de Iowa procuram sobreviventes após tornados

"Ainda é uma missão de busca, na medida em que estamos procurando garantir que todos os residentes sejam contabilizados", disse. "Quando temos tantas casas destruídas, totalmente demolidas, queremos nos certificar de que todas as pessoas sejam contabilizadas."

Imagens de Greenfield mostram um caminho de destruição total, com casas reduzidas a estilhaços, detritos espalhados por toda parte e várias turbinas eólicas grandes derrubadas.

"É horrível. É difícil de descrever", disse o governador de Iowa, Kim Reynolds, que declarou emergência de desastre para 15 condados.

O tornado que atingiu Greenfield estava entre um enxame de tornados registrados no sudoeste de Iowa na noite de terça-feira. Pelo menos uma pessoa, uma mulher do condado de Adams, nas proximidades, foi morta pelas tempestades, informou o médico legista do condado.

Reynolds disse que as autoridades estaduais estavam trabalhando para enviar uma solicitação ao presidente Joe Biden para aprovar uma declaração de desastre a fim de obter assistência federal para os residentes do Estado.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)