Líderes financeiros do G7 buscam consenso sobre ativos russos e China

Negociadores do G7 têm discutido há semanas a melhor maneira de explorar cerca de 300 bilhões de dólares em ativos financeiros russos, como moedas e títulos do governo, que foram congelados pouco depois de Moscou invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os Estados Unidos estão pressionando para encontrar uma maneira de antecipar a renda futura desses ativos para apoiar um empréstimo que poderia proporcionar até 50 bilhões de dólares no curto prazo.

No entanto, várias autoridades de países do G7, incluindo os EUA, disseram que vários aspectos técnicos e legais precisam ser resolvidos e que não há expectativa de que um acordo detalhado seja firmado em Stresa.

“Não estamos atrás de termos de compromissos durante o fim de semana”, disse uma autoridade sênior do Tesouro dos EUA, referindo-se a documentos legais que descrevem termos básicos e condições de investimentos.

Ao contrário, a autoridade afirmou, sob condição de anonimato, que os ministros do G7 estão tentando construir um consenso em torno de um plano que daria à Ucrânia dinheiro suficiente para atender necessidades militares e civis de médio prazo e sinalizaria à Rússia que ela “não consegue durar mais” do que as potências ocidentais financeiramente.

As negociações buscarão apresentar uma proposta aos chefes de governo do G7, que se reunirão na Puglia, sul da Itália, entre 13 e 15 de junho.