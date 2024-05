Premiê do Reino Unido convoca eleição geral para 4 de julho

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou nesta quarta-feira uma eleição geral para 4 de julho, estabelecendo uma data para um pleito em que as pesquisas indicam que seu Partido Conservador deve perder para o Partido Trabalhista, após 14 anos no poder.

Encerrando meses de especulação sobre o momento da eleição, Sunak anunciou do lado de fora de sua residência oficial, 10 Downing Street, que convocará a eleição para uma data anterior a que alguns esperavam, uma estratégia arriscada para seu partido.