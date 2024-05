Reconhecimento de Estado palestino por países europeus aprofunda isolamento de Israel

O movimento desses países ocorre após um constante acúmulo de problemas, desde os alertas de Washington de que reteria armas caso a guerra em Gaza continuasse, sanções contra colonos violentos, e acusações de genocídio diante da Corte Internacional de Justiça até um possível mandado de prisão para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Tribunal Penal Internacional.

Netanyahu é contrário, há muito tempo, à chamada solução de dois Estados e sua resistência cresceu desde que ascendeu ao governo com um grupo de partidos religiosos nacionalistas de extrema-direita no fim de 2022.

Seu governo continua profundamente desconfiado da Autoridade Palestina, estabelecida três décadas atrás pelos acordos interinos de paz de Oslo, acusando-a de ações hostis como pagar famílias de militantes armados mortos por forças israelenses ou encorajar o antissemitismo em livros escolares.

O próprio Netanyahu descreveu a decisão dos três países como um “prêmio ao terrorismo” e disse que um Estado palestino “tentaria repetir o massacre de 7 de outubro várias vezes”.

O comentário destaca como está amargo o clima em torno da guerra em Gaza e o quão distantes parecem as perspectivas de um acordo político baseado na existência de um Estado palestino independente ao lado de Israel, com as negociações de paz aparentemente bloqueadas e com poucas esperanças.

Além de chamar de volta seus embaixadores de Oslo, Madri e Dublin, o Ministério das Relações Exteriores convocou os embaixadores norueguês, irlandês e espanhol em Israel para assistirem imagens de vídeo do ataque a Israel por homens armados liderados pelo Hamas em 7 de outubro.