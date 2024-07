Lula diz que tirar Brasil do Mapa da Fome é compromisso mais urgente do governo

Por Marcela Ayres e Bernardo Caram

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que acabar com a fome no país é o compromisso mais urgente do governo, e prometeu que o Brasil sairá do Mapa da Fome até o fim de seu mandato em dezembro de 2026.

O presidente fez as declarações em reunião ministerial do G20, no Rio de Janeiro, para marcar o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O encontro aconteceu às margens de reunião dos ministros das Finanças e dos chefes dos bancos centrais do G20 na cidade, esta semana.