Próximo presidente da Venezuela enfrentará problema na produção de gás apesar de reservas

Por Marianna Parraga e Deisy Buitrago e Mircely Guanipa

CARACAS/MARACAY (Reuters) - Griselda Ascanio mantém um fogão a lenha improvisado no quintal de sua casa em Maracay, a 120 quilômetros da capital venezuelana, Caracas, para lidar com as frequentes interrupções no fornecimento de gás que dificultam cozinhar.

"Não podemos simplesmente chorar por isso", disse a administradora, de 44 anos, que coleta galhos que caem das árvores para lenha. "Então, aprendemos a resolver os problemas por conta própria."