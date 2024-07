Agência da ONU pede resposta urgente ao aumento "alarmante" da gripe aviária na Ásia-Pacífico

"O surgimento de novas cepas de A/H5N1, que são mais facilmente transmissíveis, aumenta a ameaça de pandemia. Medidas preventivas imediatas e coordenadas são essenciais."

A agência da ONU contabilizou 13 novas infecções humanas relatadas no Camboja desde o final de 2023, com casos adicionais na China e no Vietnã.

Indonésia e Filipinas estão com segurança reforçada devido à sua paisagem ecológica diversificada e medidas limitadas de biossegurança, enquanto Índia, Nepal e Bangladesh também estão lutando contra surtos, disse.

A organização pediu aos países membros que trabalhem juntos para implementar sistemas de vigilância abrangentes, incluindo o sequenciamento completo do genoma, para rastrear a disseminação e a evolução do vírus.

Também pediu aos governos, organizações internacionais e ao setor privado que compartilhem informações de forma transparente e enfatizou a necessidade de o setor avícola fortalecer as medidas de biossegurança.

A gripe aviária se espalha para animais de criação a partir de aves selvagens.