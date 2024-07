Tufão Gaemi atinge costa chinesa e afunda cargueiro em Taiwan

A previsão é de que a tempestade provoque chuvas intensas em grande parte da China, depois de alimentar o clima severo desde as Filipinas às ilhas japonesas de Okinawa com suas gigantescas faixas de nuvens que se estenderam pela maior parte do Oceano Pacífico Ocidental.

Em Taiwan, o tufão mais forte a atingir a ilha em oito anos teve rajadas de até 227 km/h antes de enfraquecer ao atravessar a ilha, de acordo com a Administração Meteorológica Central.

A previsão é de que algumas partes do sul de Taiwan tenham registrado uma precipitação acumulada de 2.200 mm desde terça-feira. A tempestade cortou a energia de cerca de meio milhão de residências, embora a maioria já tenha voltado a funcionar, informou a concessionária Taipower.

Os meteorologistas chineses preveem que Gaemi passará por Fujian e seguirá para o interior, deslocando-se gradualmente para o norte com menor intensidade. No entanto, os meteorologistas esperam chuva forte em muitas áreas à medida que se desloca para o norte.

