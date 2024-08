EUA aumentarão projeção de força na Austrália diante da "coercitiva" China

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - A Austrália começará a cofabricar armas teleguiadas com os Estados Unidos no próximo ano para aumentar o fornecimento para aliados no Indo-Pacífico e elevar a presença militar dos EUA no país, incluindo aviões bombardeiros, disseram as duas nações após conversas anuais sobre defesa.

Austrália e Estados Unidos já estão trabalhando para atualizar as bases aéreas no norte e no oeste da Austrália, que estão mais próximas de possíveis pontos de conflito com a China no Mar do Sul da China do que a capital australiana, Camberra.