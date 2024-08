Novo líder interino de Bangladesh volta para casa e governo será empossado 5ª-feira

"Vamos fazer o melhor uso de nossa nova vitória", disse ele em uma declaração à Reuters antes de partir de Paris, onde estava recebendo tratamento médico enquanto estava em liberdade sob fiança de processos criminais movidos por Hasina.

"Faço um apelo fervoroso a todos para que mantenham a calma. Por favor, evitem todo tipo de violência", acrescentou Yunus, economista que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por fundar um banco pioneiro no combate à pobreza com pequenos empréstimos a pessoas comuns.

Do lado de fora do aeroporto, ele disse aos repórteres: "Estou ansioso para voltar para casa e ver o que está acontecendo lá e como podemos nos organizar para sair do problema em que nos encontramos".

O presidente Shahabuddin disse que o restante do governo interino precisava ser finalizado em breve para superar a crise e abrir caminho para as eleições. Nahid Islam, um importante líder estudantil, disse que esperava que os membros fossem escolhidos até o final desta quarta-feira.

O chefe do Exército, general Waker-Uz-Zaman, disse que esperava que o governo interino fosse empossado até o final da quinta-feira e que a situação no país estava melhorando e deveria se normalizar nos próximos três ou quatro dias.

Ele também disse que os líderes militares haviam conversado com líderes estudantis, partidos políticos e o presidente e que estava confiante de que Yunus seria capaz de levar o país a um processo democrático.