Venezuela precisa de "anistia recíproca", defende Celso Amorim

Questionado, o embaixador negou que já tenha ocorrido um telefonema entre Maduro e Lula, e avaliou como "muito difícil" que essa conversa ocorra ainda nesta quarta, destacando que o mais importante é a ação conjunta do Brasil ao lado do México e da Colômbia.

No começo do dia 29 de julho, um dia após a votação, a autoridade eleitoral venezuelana declarou Maduro vencedor da eleição, com cerca de 51% dos votos. Contudo, a oposição afirma ter cópias de atas eleitorais mostrando que Edmundo González teria obtido uma vitória esmagadora.

A autoridade eleitoral, que a oposição acusa de agir de forma parcial para beneficiar Maduro, ainda precisa publicar as atas que diz ter em mãos.

Liderada por González — um ex-diplomata de 74 anos — e María Corina Machado, a oposição sustenta que venceu a eleição com mais de 7 milhões de votos, contra 3,3 milhões de Maduro, resultado similar aos aferidos por pesquisas de boca de urna.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)