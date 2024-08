Rússia enfrenta soldados ucranianos pelo terceiro dia após grande incursão

As forças ucranianas atravessaram os campos e as florestas da fronteira em direção ao norte da cidade fronteiriça de Sudzha, o último ponto operacional de transbordo do gás natural russo para a Europa via Ucrânia.

O presidente Vladimir Putin classificou o ataque como uma "grande provocação". A Casa Branca disse que os Estados Unidos - o maior apoiador da Ucrânia - não tinham conhecimento prévio do ataque e que buscariam obter mais detalhes de Kiev.

O general mais graduado da Rússia, chefe do Estado Maior Valery Gerasimov, afirmou a Putin na quarta-feira que a ofensiva ucraniana havia sido interrompida na área da fronteira.

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta quinta-feira que o Exército e o Serviço Federal de Segurança (FSB) barraram o avanço ucraniano e estavam lutando contra unidades ucranianas na região de Kursk.

"Unidades do grupo de forças do Norte, juntamente com o FSB da Rússia, continuam a destruir formações armadas das Forças Armadas da Ucrânia nos distritos de Sudzhensky e Korenevsky da região de Kursk, diretamente adjacentes à fronteira russo-ucraniana", informou o ministério.

Segundo a pasta, a Ucrânia perdeu 82 veículos blindados, incluindo oito tanques, no ataque.