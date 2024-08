Separatista catalão Puigdemont escapa de captura em retorno caótico à Espanha

Autoridades graduadas do partido Juntos pela Catalunha, de Puigdemont, incluindo o presidente do Parlamento, Josep Rull, e membros do separatista moderado Esquerda Republicana da Catalunha, que atualmente dirige o governo regional, lideraram uma marcha até o Parlamento catalão após o ato.

Na quarta-feira, Puigdemont anunciou que havia iniciado sua "viagem de volta do exílio", dizendo que continuava comprometido a comparecer à sessão de quinta-feira do Parlamento regional, que está se reunindo para empossar o novo líder da região após uma eleição em maio, na qual o partido de Puigdemont ficou em segundo lugar.

(Reportagem de David Latona, Joan Faus, Horaci Garcia, Michael Gore e Belen Carreno)