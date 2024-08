China e Vietnã assinam acordos de ferrovias a crocodilos após reunião de líderes

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - A China e o Vietnã assinaram nesta segunda-feira 14 documentos que abrangem ferrovias transfronteiriças e exportações de crocodilos, após o presidente chinês, Xi Jinping, se reunir com o novo líder do Vietnã, To Lam, em Pequim.

A visita de Lam a Pequim, sua primeira viagem ao exterior desde que foi nomeado chefe do partido no início deste mês, sinaliza o desejo de fortalecer as relações, com o crescimento do comércio e de investimentos e apesar de conflitos ocasionais sobre as fronteiras no Mar do Sul da China.