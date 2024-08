Em mais recente expurgo, Nicarágua proíbe 1.500 grupos da sociedade civil

(Reuters) - O governo da Nicarágua proibiu 1.500 organizações não-governamentais nesta segunda-feira, em mais um passo no combate a grupos da sociedade civil vistos como hostis pelo presidente Daniel Ortega.

Publicada no diário oficial do país, a determinação também envolve o confisco de ativos dos grupos, de maioria religiosa, pelo governo.

"Eles não cumpriram com as suas obrigações", afirma comunicação publicada pelo ministério do interior, alegando que os grupos falharam em revelar uma ampla gama de dados financeiros, inclusive doações.