Filipinas e China trocam acusações após colisão de navios no Mar do Sul da China

PEQUIM/MANILA (Reuters) - As Filipinas e a China se acusaram mutuamente nesta segunda-feira de abalroar embarcações e realizar manobras perigosas no Mar do Sul da China, o mais recente incidente depois que as duas nações concordaram, no mês passado, em tentar administrar as divergências no mar.

A Guarda Costeira da China disse em um comunicado que uma embarcação filipina, que ignorou seus repetidos avisos, havia "colidido deliberadamente" com uma embarcação chinesa de maneira "não profissional e perigosa" na hidrovia disputada na manhã de segunda-feira.

As Filipinas contestaram o relato de Pequim e a acusaram de "impor sua versão dos fatos". O país disse que duas de suas embarcações da guarda costeira "encontraram manobras ilegais e agressivas" de embarcações chinesas perto de Sabina Shoal, quando estavam a caminho de abastecer o pessoal filipino estacionado em duas ilhas ocupadas.