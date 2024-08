Indicação de Kamala Harris impulsiona organizadores locais a incentivar eleitores negros

Os eleitores negros terão um papel fundamental na eleição, com Kamala e o candidato republicano Donald Trump disputando seu apoio, o que poderia ajudar a influenciar o resultado eleitoral em Estados que devem ser decididos por margens muito pequenas.

Historicamente, as comunidades negras são vistas como o bloco eleitoral mais fiel do Partido Democrata. Mas o apoio dos eleitores negros ao presidente norte-americano, Joe Biden, havia caído no início deste ano, em grande parte devido a questões econômicas, como a alta inflação e o aumento do custo de vida, além da falta de progresso em ações de justiça racial.

Kamala, que pode se tornar a primeira mulher negra e sul-asiática a se tornar presidente, agora tem vantagem de 42% a 37% sobre Trump, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos de agosto, mas especialistas e ativistas disseram que o desafio será transformar a empolgação em comparecimento às urnas.

LaTosha Brown, cofundadora do Black Voters Matter Fund, disse que a organização de movimentos de base será crucial para atrair os eleitores negros na Geórgia, nos Estados do cinturão sul e nos decisivos. A organização de Brown está embarcando em uma turnê de ônibus para incentivar o voto em 20 Estados até 5 de novembro. A organização planeja encher dois ônibus fretados e 20 vans com voluntários.

"Alguns dos meus amigos que eu estava tentando envolver nesta eleição diziam 'ah, sim, eu vou votar'", disse Brown. "Agora, eles estão indo além de dizer 'vou votar', mas 'me ponham para trabalhar'."

Os organizadores na Geórgia, o Estado que ajudou a garantir a vitória de Biden em 2020 e dois assentos democratas importantes no Senado dos EUA, planejam galvanizar novamente uma coalizão multirracial de eleitores.