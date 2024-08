Rússia atinge infraestrutura de energia em ataques aéreos na Ucrânia

KIEV (Reuters) - A Rússia atingiu infraestrutura de energia no norte da Ucrânia em um ataque noturno com mísseis e drones e causou um grande incêndio no oeste do país, resultando em um aumento nos níveis de cloro no ar, disseram autoridades ucranianas na terça-feira.

As forças ucranianas abateram três mísseis balísticos e 25 dos 26 drones lançados no ataque a nove regiões do país, disse o comandante da Força Aérea da Ucrânia.

Autoridades na região nordeste de Sumy, na fronteira com a Rússia, disseram que uma instalação de energia foi atingida, causando apagões em 72 vilarejos e a mais de 18.500 consumidores.