FBI diz que atirador passou meses procurando alvo até escolher Trump

WASHINGTON (Reuters) - O atirador que tentou matar o ex-presidente dos EUA Donald Trump fez um ?esforço detalhado e dedicado? para realizar um ataque em algum grande evento, antes de escolher o candidato presidencial republicano como alvo no comício na Pensilvânia em julho, disse o FBI nesta quarta-feira.

Funcionários do FBI disseram que Thomas Crooks, 20, procurou por mais de 60 vezes informações sobre o candidato republicano à presidência e sobre seu então rival, o presidente democrata Joe Biden, antes de se registrar para participar do comício de Trump no início de julho.

"Vimos um esforço dedicado e detalhado para planejar um ataque em algum evento, o que significa que ele procurou por vários eventos e alvos", disse por telefone Kevin Rojek, principal autoridade do FBI no oeste da Pensilvânia, em coletiva com repórteres.