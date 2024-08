Palestinos ficam presos em casa após ataque 'surpresa' de Israel em Khan Younis

Na cidade central de Deir Al-Balah, onde pelo menos um milhão de pessoas estavam abrigadas, um ataque aéreo israelense matou oito palestinos perto de uma escola que abrigava famílias deslocadas, segundo médicos.

Em Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, o jornalista Mohammed Abed-Rabbo foi morto junto com sua irmã em um ataque israelense à sua casa, de acordo com médicos. O escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que a morte de Abed-Rabbo elevou o número de jornalistas palestinos mortos por fogo israelense para 172 desde 7 de outubro.

Nos últimos dias, Israel emitiu várias ordens de retirada em Gaza, o maior número desde o início da guerra de quase 11 meses, provocando um clamor dos palestinos, das Nações Unidas e das autoridades de assistência sobre o encolhimento das zonas humanitárias e a ausência de áreas seguras.

Os militares israelenses disseram que ordenaram a retirada em áreas onde o Hamas e outros militantes realizaram ataques, incluindo disparos de foguetes contra Israel.

Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica disseram que os combatentes estavam envolvidos em confrontos com as forças israelenses em diferentes áreas do território, disparando foguetes antitanque e morteiros.

Mais de 40.500 palestinos foram mortos na guerra, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. O enclave lotado foi devastado. A maioria de seus 2,3 milhões de habitantes foi deslocada várias vezes e enfrenta escassez aguda de alimentos e medicamentos, segundo as agências humanitárias.