Manifestações e prisões marcam um mês desde as disputadas eleições na Venezuela

A discordância gerou pedidos internacionais pela divulgação completa das atas, manifestações com vítimas fatais e movimentações das autoridades para prender figuras da oposição e jornalistas.

A líder oposicionista María Corina Machado disse à Reuters na terça-feira que protestos de rua pacíficos e a pressão internacional tinham o potencial de tirar Maduro do poder.

Mais tarde, no mesmo dia, grupos de oposição relataram pelo menos duas prisões entre os seus, incluindo um advogado do movimento coordenado por María Machado.

"Em todas as partes do mundo, o grito da Venezuela está sendo ouvido", disse Machado, principal rosto da oposição, a seus apoiadores em um comício em Caracas, implorando para eles manterem a pressão e "ao mesmo tempo, proteger uns aos outros, porque o que o regime deixou à solta é brutal".

Logo após o comício, a coalizão de oposição disse que o líder do partido Biagio Pilieri, que apareceu ao lado de Machado, havia sido preso.

A última localidade conhecida de Pilieri, líder do partido Convergencia Venezuela, foi do lado de fora da prisão Helicoide em Caracas, segundo a coalizão em postagem no X, adicionando uma captura de tela da localização de seu celular e dizendo que ele estava com seu filho Jesus, um líder jovem da oposição.