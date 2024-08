Petrobras buscará reduzir reinjeção de gás o "máximo possível", diz Chambriard

Além do gasoduto da Petrobras Rota 3, que deve entrar em operação até o fim de setembro após anos de atraso, não há hoje outros em construção para atender campos já em operação.

Chambriard confirmou ainda que a empresa está estudando a implantação de uma nova plataforma em Búzios, o que seria a 12ª unidade do tipo FPSO no mega campo do pré-sal situado na Bacia de Santos, com a criação de um novo "hub" de gás do pré-sal.

A declaração confirma reportagem da Reuters publicada neste mês.

A executiva reiterou que Búzios será "disparado maior campo do Brasil", ressaltando que ele ultrapassará 1 milhão de barris por dia de produção.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)