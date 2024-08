Referindo-se a Maduro, general dos EUA diz que democracia sofre ataques em todo o mundo

Alguns países ocidentais -- quase todos democráticos --e organizações internacionais como o painel de especialistas da ONU pediram para a Venezuela divulgar as atas completas, com alguns alegando fraude total por parte do partido governista do líder socialista.

O governo dos EUA citou "provas contundentes" de que o candidato da oposição, Edmundo González, recebeu a maior parte dos votos.

"A democracia e os seus valores fundamentais seguem sob ataque no globo e não é nem é preciso olhar além da Venezuela, onde Nicolás Maduro segue a minar a vontade democrática do povo venezuelano", disse a general do exército Laura Richardson, comandante do Comando Sul do Exército dos EUA.

Em um encontro de líderes militares de toda a América Latina na capital do Chile, Santiago, Laura Richardson culpou Maduro diretamente por causar a migração de milhões de venezuelanos.

Ela também falou de maneira mais geral sobre ameaças globais aos valores democráticos, incluindo campanhas de desinformação que buscam "sabotar a base das sociedades democráticas".

Maduro e funcionários de seu governo zombaram das críticas internacionais, citando os controvérsias eleitorais recentes nos Estados Unidos e no Brasil como evidências do que eles classificam como hipocrisia ocidental sobre a Venezuela.