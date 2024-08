De acordo com a agência de notícias estatal russa RIA, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova afirmou em uma entrevista de rádio que Moscou deseja que a AIEA se manifeste mais claramente sobre questões de segurança nuclear, embora tenha negado que estivesse exigindo que a agência adotasse uma linha pró-Rússia.

"Vemos tanto as avaliações quanto o trabalho dessa estrutura (a AIEA), mas sempre queremos uma expressão mais objetiva e clara da posição dessa estrutura", disse Zakharova.

"Não a favor de nosso país, não a favor da confirmação da posição de Moscou, mas a favor de fatos com um objetivo específico: garantir a segurança e impedir o desenvolvimento de um cenário ao longo de um caminho catastrófico, para o qual o regime de Kiev está empurrando todos."

Não foi possível entrar imediatamente em contato com a AIEA para comentar o assunto.

As palavras de Zakharova foram um indicativo da crescente pressão de Moscou sobre a AIEA, que, durante os 30 meses de guerra, pediu a ambos os lados que se abstivessem de lutar em torno das usinas nucleares para evitar um incidente catastrófico.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que, embora a AIEA não tenha mandato para atribuir culpa, não há dúvidas sobre "a culpa do lado ucraniano na escalada do perigo nuclear".