Exército dos EUA defende funcionária de cemitério em incidente com campanha de Trump

Por Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O Exército dos Estados Unidos defendeu uma funcionária do Cemitério Nacional de Arlington que foi empurrada durante uma visita do ex-presidente Donald Trump ao local, dizendo que ela agiu profissionalmente e está sendo atacada injustamente. Os militares raramente comentam assuntos políticos e, embora o comunicado desta quinta-feira não tenha mencionado Trump explicitamente, referiu-se à cerimônia ocorrida na segunda-feira. Nesse dia, Trump visitou o cemitério e participou de uma cerimônia para colocar coroas de flores em honra a 13 mortos durante a retirada dos EUA do Afeganistão, em 2021. Ele também visitou a Seção 60 do cemitério, onde os soldados são enterrados. Esse local é considerado sagrado para os militares. Uma lei federal e políticas do Pentágono não permitem atividades políticas nessa seção, mas vídeos para a campanha de Trump foram gravados ali e usados em propagandas do candidato republicano na eleição deste ano.

"A funcionária do ANC (Cemitério Nacional de Arlington) que tentou garantir o cumprimento dessas regras foi abruptamente empurrada", afirmou o Exército em comunicado.