IGP-M desacelera mais do que o esperado em agosto, a 0,29%, com destaque para commodities

"No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), os principais fatores de queda foram as commodities... No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o grupo alimentação destacou-se com uma queda mais acentuada, influenciada pela boa safra de produtos in natura", completou.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, subiu 0,29% em agosto, depois de alta de 0,68% no mês anterior.

No IPA, os destaques na desaceleração foram itens do estágio de matérias-primas brutas, como minério de ferro (-5,54%, ante +0,78 em julho), batata-inglesa (-27,65%, de -7,11% em julho), farelo de soja (-5,55%, ante -0,32% em julho) e feijão (-9,68%, de +0,99% em julho).

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, teve alta de 0,09% no período, depois de ter avançado 0,30% em julho.

O maior impacto foi exercido pelo grupo Educação, Leitura e Recreação, que apresentou alta de 0,48% em agosto depois de avançar 2,00% no mês anterior, com destaque para o item de passagens aéreas (+2,60%, ante +12,06% em julho).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou a subir no período 0,64%, de uma alta de 0,69% em julho.