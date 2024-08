Kamala aumenta vantagem sobre Trump com apoio de mulheres e hispânicos, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - A democrata Kamala Harris tem vantagem sobre o republicano Donald Trump por 45% a 41% em uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na quinta-feira que mostrou a vice-presidente dos Estados Unidos despertando um novo entusiasmo entre os eleitores e agitando a disputa antes da eleição de 5 de novembro.

A vantagem de 4 pontos percentuais entre os eleitores registrados foi maior do que a vantagem de 1 ponto que Kamala tinha sobre o ex-presidente em uma pesquisa Reuters/Ipsos do final de julho. A nova pesquisa, realizada nos oito dias que se encerraram na quarta-feira e com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, apontou que Kamala obteve apoio entre as mulheres e os hispânicos.