Papa Francisco levará mensagem climática ao Sudeste Asiático em viagem de 12 dias

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco parte na segunda-feira para uma visita a quatro nações insulares no sudeste da Ásia, uma viagem ambiciosa para pedir ações globais contra as mudanças climáticas que pode testar a força do chefe de 87 anos da Igreja Católica mundial.

Durante 12 dias, de 2 a 13 de setembro, Francisco viajará quase 33.000 kms para visitar Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Cingapura. É a viagem mais longa já realizada pelo pontífice, que agora usa regularmente uma cadeira de rodas devido a dores nos joelhos e nas costas.