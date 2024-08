Rei maori Tuheitia morre na Nova Zelândia aos 69 anos

WELLINGTON (Reuters) - O rei maori da Nova Zelândia, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero 7º, morreu pacificamente na manhã de sexta-feira (no horário local), aos 69 anos, informou comunicado publicado pelos seus representantes. “A morte do rei Tuheitia é um momento de grande tristeza para os seguidores de Te Kiingitanga, os maori e toda a nação”, disse o porta-voz Rahui Papa nas redes sociais. Ele afirmou que o rei estava no hospital, recuperando-se de uma cirurgia no coração, dias após celebrar o 18º aniversário de sua coroação. O rei Tuheitia sucedeu a sua mãe, a rainha Te Atairangikaahu, em 2006. O papel do monarca não é necessariamente decidido de forma hereditária, e o novo líder será escolhido pelos chefes das tribos associadas ao Movimento Rei no dia do funeral do rei Tuheitia, antes de ele ser enterrado, de acordo com a Rádio New Zealand. O rei maori é considerado o soberano de uma série de tribos, mas não é afiliado a todas elas. O papel do monarca não tem autoridade legal ou jurídica na Nova Zelândia, sendo assim majoritariamente cerimonial. O Movimento Rei, ou Kiingitanga, surgiu em 1858 com a tentativa de unir as tribos indígenas da Nova Zelândia sob um único líder, para fortalecer a resistência delas ao colonialismo. O primeiro-ministro neozelandês, Christopher Luxon, disse em comunicado que o país lamenta a perda do rei Tuheitia. “Seu compromisso inabalável com seu povo e seus esforços incansáveis para defender os valores e tradições Kingitanga deixaram uma marca indelével em nossa nação", disse. (Reportagem de Lucy Craymer)