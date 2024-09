Nunes Marques vê caso "sensível" e diz que plenário do STF dará palavra final em ação sobre bloqueio do X

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a ação do Partido Novo que questiona a decisão inicial do ministro Alexandre de Moraes -- confirmada pela Primeira Turma da corte -- de suspender o X do Brasil é "sensível" e com repercussão pública e social e que caberá ao plenário da corte dar a decisão final do caso.

"A controvérsia constitucional veiculada nesta arguição é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal", destacou Nunes.