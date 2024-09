Incêndio mata 17 meninos em dormitório de colégio interno no Quênia

"Perdemos 17 alunos no incidente do incêndio e 14 ficaram feridos", disse a porta-voz da polícia Resila Onyango. "Nossa equipe está no local no momento."

O porta-voz do governo Isaac Mwaura afirmou que os meninos cursavam da 4ª a 8ª série, o que indica que tinham entre 9 e 13 anos de idade. Ele disse em um comunicado que o dormitório abrigava 156 alunos.

A causa do incêndio não foi imediatamente esclarecida.

O presidente William Ruto disse que havia instruído as autoridades a investigar o que ele chamou de "incidente horrível" e que os culpados seriam responsabilizados.

As autoridades isolaram a escola, informou a Cruz Vermelha do Quênia no X. As ligações da Reuters para a linha telefônica principal da escola ficaram sem resposta.

O Quênia tem um histórico de incêndios em escolas, muitos dos quais se revelaram incêndios criminosos.