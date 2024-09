Biden, Kamala e Trump visitam marco do 11 de setembro em Nova York

"Temos para com esses patriotas da Geração de 11 de setembro uma dívida de gratidão que jamais poderemos pagar integralmente", disse Biden, citando os destacamentos para Afeganistão, Iraque e outras zonas de guerra, além da captura e assassinato do mentor do 11 de setembro, Osama bin Laden.

Na terça-feira, líderes do Congresso dos EUA concederam postumamente a Medalha de Ouro do Congresso a 13 militares que foram mortos no atentado suicida de 26 de agosto de 2021 no aeroporto de Cabul durante a caótica retirada dos EUA do Afeganistão.

(Reportagem de Andrea Shalal; Reportagem adicional de Susan Heavey e Helen Coster)