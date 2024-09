Guterres diz que é "inaceitável" falta de responsabilização por assassinatos de funcionários da ONU em Gaza

Antes do encontro anual dos líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU ainda neste mês, Guterres resumiu o último ano como “muito complicado, muito difícil”.

O período tem sido dominado pela guerra em Gaza, que começou apenas duas semanas depois que os líderes deixaram Nova York depois da assembleia do ano passado quando os militantes palestinos do Hamas mataram 1.200 pessoas e levaram 250 reféns em um ataque que cruzou a fronteira de Israel, segundo as estimativas israelenses.

Ao descrever a retaliação de Israel contra o Hamas em Gaza -- que autoridades locais de saúde estimam que 41 mil palestinos foram mortos desde o início da guerra --, Guterres disse que houve “violações muito dramáticas da lei internacional humanitária e a ausência total de proteção efetiva para os civis".

"O que acontece em Gaza é completamente inaceitável”, ele disse.

Os militares israelenses dizem que estão estabelecendo medidas para reduzir os riscos de danos aos civis e que pelo menos um terço das mortes palestinas em Gaza são de militantes. A acusação é que o Hamas usa civis palestinos como escudos humanos, o que o Hamas nega.

Cerca de 300 trabalhadores de auxílio humanitário, mais de dois terços deles funcionários da ONU, também foram mortos durante o conflito, segundo números da própria ONU. Guterres disse que é preciso ter uma investigação efetiva e responsabilização pelas mortes.