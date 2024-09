Kamala Harris coloca Trump na defensiva em debate combativo

Os candidatos entraram em conflito sobre imigração, política externa e saúde, mas o debate não apresentou detalhes específicos sobre políticas.

Wall Street permaneceu no limite, já que o debate deu aos investidores pouca clareza sobre as principais questões políticas, mesmo com os mercados de apostas oscilando a favor de Kamala Harris.

Em vez disso, a abordagem enérgica de Kamala conseguiu colocar o foco em Trump, deixando os aliados dela felizes e alguns republicanos reconhecendo as dificuldades de Trump.

Trump repetiu a falsa alegação de que sua derrota nas eleições de 2020 foi devido a fraude, chamou Kamala de "marxista" e afirmou falsamente que os imigrantes causaram uma onda de crimes violentos.

"Trump perdeu a oportunidade de manter o foco no julgamento de Biden-Kamala sobre economia e fronteira e, em vez disso, mordeu a isca e foi atrás de negacionismo eleitoral e imigrantes comendo nossos animais de estimação", disse Marc Short, que foi chefe de gabinete do ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence.

Em um impulso à campanha de Kamala, a megastar Taylor Swift disse a seus 283 milhões de seguidores no Instagram, logo após o debate, que apoia a vice-presidente e seu companheiro de chapa Tim Walz na eleição de 5 de novembro.