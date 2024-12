Presa por injúria racial na porta de Lula é exemplo de privilégio militar

O crime de Maria Cristina, de 77 anos, ocorre no momento em que discute-se medidas para mexer nas aposentadorias e pensões de militares. Indignada, a Marinha (a mais bolsonarista das três forças, cujo ex-comandante aceitou participar do golpe de Jair) fez até um vídeo para afastar a ideia de que militares têm "privilégios". Nele, aparece até um sósia do ministro Fernando Haddad.

Mas o que é a pensão para filhas solteiras de militares? E a possibilidade de transferência de pensão entre parentes? O primeiro item não é abordado na proposta de mudanças apresentada pelo governo Lula para cortes de gastos, o segundo sim. O tema deve ser discutido em 2025. Por enquanto, a chicotada ficou no lombo dos trabalhadores e pobres, com mudanças no abono, no salário mínimo e no BPC.

Filha de Virgílio da Silva Rocha, um falecido general do Exército, Maria Cristina passou a receber uma pensão vitalícia de R$ 14.590,56 em 2009. Para referência, o teto do INSS é R$ 7.786,02. Heroína bem remunerada com pensão vitalícia militar.

Parafraseando Luisa Marilac, se isso não é privilégio, o que que é privilégio então?