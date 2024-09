Papa Francisco desembarca em Cingapura; diálogo inter-religioso e clima estão na agenda

Francisco é apenas o segundo papa a visitar Cingapura, após uma breve passagem de cinco horas do falecido João Paulo 2º em 1986.

O papa chegou de Dili, capital do Timor Leste, onde na terça-feira celebrou a missa com cerca de 600 mil dos 1,3 milhão de habitantes do país, em uma das maiores participações da população de um país em uma missa durante uma visita papal.

Ao aterrissar em Cingapura, Francisco foi recebido por Edwin Tong, ministro da Cultura, Comunidade e Juventude, e recebeu flores de crianças em idade escolar. Do lado de fora do aeroporto, a imprensa local informou que cerca de 1.000 católicos rezaram e agitaram as bandeiras de Cingapura e do Vaticano.

A agenda do papa para o resto da quarta-feira é leve, com apenas uma reunião privada com a comunidade de padres jesuítas do país planejada. As reuniões com os líderes políticos e a missa serão realizadas na quinta-feira, antes de seu retorno a Roma na sexta-feira.

A turnê de 12 dias de Francisco também incluiu paradas na Indonésia e em Papua Nova Guiné.

(Reportagem de Joshua McElwee)