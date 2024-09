Postagem de Taylor Swift em apoio a Kamala gera 9 milhões de likes

Por Kanishka Singh

(Reuters) - A estrela pop Taylor Swift gerou mais de 9 milhões de likes em postagem no seu Instagram endossando a vice-presidente Kamala Harris como candidata à Presidência dos Estados Unidos, recebendo apoio de celebridades como as atrizes Jennifer Aniston e Selena Gomez e a estrela do basquete Caitlin Clark.

Logo depois que a democrata Kamala Harris terminou o debate com seu rival republicano Donald Trump, na noite de terça-feira, Swift, 34 anos, disse aos seus 283 milhões de seguidores que Kamala e seu companheiro de chapa Tim Walz receberiam seu voto na eleição de 5 de novembro.