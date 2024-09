Quase 40% da parte mais vital da floresta amazônica não está protegida, aponta ONG

As áreas estão localizadas no extremo sudoeste da Amazônia no Peru e no extremo nordeste do Brasil, Guiana Francesa e Suriname, segundo os dados.

Essas partes da Amazônia têm as árvores maiores e mais densas e a cobertura de copas mais contínua, disse Matt Finer, que lidera o Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina (MAAP) da Amazon Conservation.

Isso significa que essas áreas retêm a maior quantidade de carbono, que seria liberado na atmosfera como gás de efeito estufa que aquece o clima em caso de destruição pelo fogo ou pela exploração madeireira.

"Isso realmente fornece esse roteiro geral em termos de algumas das áreas com maior teor de carbono que são importantes para proteger", disse Finer.

"Realmente indicam as partes mais intocadas da Amazônia que ainda permanecem."

Os dados que apontam a localização e o status de proteção dessas áreas foram compartilhados com exclusividade à Reuters.