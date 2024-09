"Na região de Kursk, o Exército russo lançou ações de contraofensiva no flanco ocidental da cunha do inimigo, reduzindo a zona de controle ucraniana perto da fronteira do estado", disse o blog Two Majors.

Podolyaka afirmou que as forças russas tomaram vários vilarejos no oeste da parte da Rússia que a Ucrânia havia conquistado, empurrando as forças ucranianas para o leste do rio Malaya Loknya, ao sul de Snagost.

As forças russas também avançaram no leste da Ucrânia e estavam lutando no centro da cidade de Ukrainsk, na região de Donetsk, de acordo com blogueiros de guerra russos e mapas de fonte aberta da guerra.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)