Trump comemora desempenho em debate; aliados, doadores e assessores lamentam

Por Alexandra Ulmer e Gram Slattery

(Reuters) - Algumas autoridades do partido republicano, doadores e conselheiros avaliam que Donald Trump, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, teve desempenho ruim no debate com a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, apesar dos elogios feitos por Trump a si mesmo.

"Acho que foi um dos meus melhores debates, talvez o meu melhor debate”, disse Trump ao programa "Fox & Friends" nesta quarta-feira, acrescentando que não estava certo se participaria de outro.