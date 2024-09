UE provavelmente está exagerando nos gastos com clima, dizem auditores

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia está exagerando nos gastos com projetos favoráveis ao clima, potencialmente em bilhões de euros, disseram auditores do bloco nesta quarta-feira, citando exemplos de países que classificam gastos com sistemas de TI e salários como verdes.

A UE de 27 países se comprometeu a gastar pelo menos 37% de seu fundo de recuperação da Covid-19 de 700 bilhões de euros (774 bilhões de dólares), que inclui empréstimos e subsídios, em medidas para enfrentar as mudanças climáticas.