Presidente da China pede esforços para atingir meta econômica anual

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quinta-feira às autoridades do país que se esforcem para atingir as metas anuais de desenvolvimento econômico e social, informou a mídia estatal, em meio a expectativas de que mais medidas sejam necessárias para reforçar a recuperação econômica.

Falando em um simpósio na cidade de Lanzhou, no noroeste da China, Xi enfatizou a necessidade de todas as regiões "fazerem um bom trabalho" no trabalho econômico no final do terceiro trimestre e no quarto trimestre, informou a emissora estatal CCTV.

Ele pediu que o emprego fosse colocado em uma posição de destaque e expandido nos setores em desenvolvimento.