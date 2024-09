AGU pede reparação de R$635 mi por danos climáticos na Amazônia

BRASÍLIA (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentaram nesta segunda-feira uma Ação Civil Pública (ACP) na Justiça Federal do Pará pedindo 635 milhões de reais em reparação por danos ambientais registrados em 7.075 hectares da Floresta Amazônica, informou a AGU.

O total estimado para a reparação em área de conservação federal no Estado do Pará leva em conta "sucessivas infrações ambientais registradas", envolvendo desmatamento, queimadas, aplicação de herbicidas, e introdução de espécies exóticas, além da destruição de áreas de preservação permanente, de acordo com a AGU.

Também foram computados o impedimento à regeneração da vegetação nativa para, segundo a AGU, "criação de gado dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, que figura entre as unidades de conservação que mais sofrem com o desmatamento".