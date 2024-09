Controles mais rígidos nas fronteiras da Alemanha entram em vigor e irritam vizinhos

BERLIM (Reuters) - A Alemanha reintroduziu controles temporários em suas fronteiras oeste e norte na segunda-feira como parte dos esforços para combater a imigração irregular e o crime transfronteiriço, informou o Ministério do Interior.

As restrições fazem parte de uma série de medidas que a Alemanha tomou para endurecer sua posição em relação à imigração irregular após um aumento nas chegadas, em particular de pessoas fugindo da guerra e da pobreza no Oriente Médio, e um aumento no apoio à oposição de extrema-direita e aos conservadores.

Os controles agora serão aplicados nas fronteiras terrestres da Alemanha com França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Dinamarca por um período inicial de seis meses, marcando mais um retrocesso na livre circulação dentro da União Europeia.