Governo peruano pede fim de queimadas em pastagens por conta de incêndios que já causaram 15 mortes

LIMA (Reuters) - O primeiro-ministro do Peru, Gustavo Adrianzén, pediu nesta segunda-feira que as pessoas parem com queimadas em pastagens em zonas andinas e amazônicas que, segundo ele, estão provocando incêndios florestais que causaram 15 mortos no período de seca.

Adrianzén disse que, até domingo, foram reportadas 222 emergências de incêndios, tendo 80% deles sido controlados, de acordo com a Defesa Civil do país, mas que os incêndios poderiam voltar a queimar por conta da temporada da seca, dos ventos e do difícil acesso para o combate.

"Por favor, peço que parem com a prática de queimadas de pastagem, todos os incêndios de nível nacional tiveram origem humana”, disse o primeiro-ministro a repórteres.