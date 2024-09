Israel atualiza metas de guerra e destino do ministro da Defesa é incerto

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas de cidades e vilarejos em ambos os lados da fronteira devido às trocas de disparos quase diárias entre as forças israelenses e o libanês Hezbollah.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, abriu uma segunda frente contra Israel um dia depois que a guerra na Faixa de Gaza começou com um ataque do grupo militante palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro, e os combates na fronteira entre Israel e Líbano aumentaram desde então.

"O gabinete de segurança atualizou os objetivos da guerra para incluir o seguinte: retorno dos residentes do norte com segurança para suas casas. Israel continuará a agir para implementar esse objetivo", informou um comunicado do gabinete de Netanyahu.

Israel disse que prefere uma solução diplomática que faria com que o Hezbollah se afastasse mais da fronteira.

No entanto, o Hezbollah, que também alega querer evitar um conflito total, afirma que somente o fim da guerra em Gaza acabará com os combates. Os esforços para o cessar-fogo em Gaza estão em um impasse após meses de negociações mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos.

Logo após o término da reunião do gabinete de segurança, as emissoras israelenses informaram que Netanyahu e Gideon Saar estavam próximos de finalizar um acordo que levaria Saar a substituir Yoav Gallant como ministro da Defesa.