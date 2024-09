Venezuela intensificou repressão após eleição contestada, diz ONU

Por Deisy Buitrago e Emma Farge

CARACAS/GENEBRA (Reuters) - O governo do presidente Nicolás Maduro intensificou as táticas repressivas para esmagar os protestos pacíficos e manter o poder após as contestadas eleições na Venezuela em julho, segundo um relatório da ONU na terça-feira.

As autoridades eleitorais anunciaram a vitória de Maduro, sem mostrar todas as contagens, mas a oposição disse que seu candidato Edmundo González ganhou de forma esmagadora, com contagens que comprovam isso. Mais de duas dezenas de pessoas morreram nos protestos e 2.400 foram presas.