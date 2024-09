Importante comandante do Hezbollah está entre 12 mortos em ataque israelense em Beirute

Por Laila Bassam e Maayan Lubell

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Israel matou um dos principais comandantes do Hezbollah e vários membros da unidade de elite Radwan do grupo em um ataque aéreo nos subúrbios ao sul de Beirute nesta sexta-feira, disseram os militares israelenses e uma fonte de segurança no Líbano, aumentando drasticamente o conflito de um ano entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã.

Os militares israelenses disseram que mataram Ibrahim Aqil, identificado como o comandante interino da unidade de forças especiais Radwan, e cerca de 10 comandantes seniores durante uma reunião. Aqil fazia parte do principal conselho militar do Hezbollah, disseram fontes no Líbano à Reuters.